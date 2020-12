Da war definitiv mehr drin: Recken unterliegen beim SC DHfK Leipzig mit 26:29

Nach einer Viertelstunde hatte sich Hannover stabilisiert und hätte sogar in Führung gehen können, doch die Gäste scheiterten mehrfach am starken Leipziger Keeper Joel Birlehm. Keinen Fehlversuch leistete sich allein der gute Vincent Büchner auf Linksaußen. Der 22-Jährige wird immer stärker und sorgte auch für den Ausgleich kurz vor der Pause, nachdem die Recken zwischenzeitlich wieder mir drei Treffern in Rückstand geraten waren.

Es bleibt bei der Zickzack-Formkurve der Handballer der TSV Hannover-Burgdorf. Beim SC DHfK Leipzig verloren sie mit 26:29 (15:15). Und es war ein buntes Allerlei in Leipzig in der ersten Hälfte. Die Recken hatten zunächst Probleme in der Abwehr, fielen auf 3:6 zurück (9.). Torwart Urban Lesjak bekam keinen Ball zu fassen, für ihn schickte Trainer Carlos Ortega nach dem achten Gegentor Domenico Ebner aufs Feld, der prompt einige Paraden zeigte. Wenig später stand zudem Fabian Böhm bei seinem Comeback nach Wadenverletzung wieder auf dem Parkett.

Nach dem Wechsel hatte die TSV abermals Schwierigkeiten und einen 0:4-Lauf. Leipzig stand nun deutlich kompakter. Ortega nahm die Auszeit und mahnte zu mehr Ruhe im Abschluss. „Cool bleiben“, rief Böhm.

Dem Spiel der Recken fehlten die Ideen, aus dem Rückraum kam zu wenig. Erst nach sieben Minuten gelang dem zuletzt überragenden Ivan Martinovic der erste Treffer in Hälfte zwei – per Siebenmeter zum 16:20. Aber inzwischen hatten sich auch Fehler in der Defensive eingeschlichen. Ortega kaute immer nervöser auf seinem Kaugummi herum und schüttelte häufig den Kopf.

Ärgerlich: der doppelte Brozovic

Ein untrügliches Zeichen dafür, dass es für seine Mannschaft nicht läuft: Ortega fabrizierte mit dem Kaugummi keine Blasen. Es blieb eine zähe Angelegenheit für die Recken, wenngleich Martinovic zwei weitere Strafwürfe zum 18:21 verwandelte (41.).

Mit drei gehaltenen Bällen kippte Ebner das Spiel wieder, in der 47. Minute waren die Recken auf 21:22 dran, nun wurde es vogelwild. Kurios: Nach einem schweren Foul an Martinovic vergab erst Filip Kuzmanovski einen Strafwurf und den erneuten Anschluss zum 23:24, der aber wiederholt werden musste, weil ein Leipziger Feldspieler zu früh angelaufen. Nun trat Ilija Brozovic an – und scheiterte auch im Nachwurf an Birlehm.

Wenig später riss Ortega seinem Co-Trainer Iker Romero das Auszeit-Täfelchen förmlich aus der Hand. Dass seine Spieler in der Folge mehrere freie Würfe und folglich einen Punkt vergaben, daran konnte der Chefcoach freilich nichts mehr ändern.