"Sehr ärgerlich": Recken machen in Kiel erst viel richtig, verlieren aber noch deutlich

Eine gute erste Halbzeit, garniert sogar mit Spielwitz, hat den Recken in der Handball-Bundesliga nicht gereicht beim Meister. Am Ende tat es der TSV Hannover-Burgdorf sogar noch ziemlich weh, sie verlor mit 24:31 (11:13) beim THW Kiel. In der zweiten Hälfte enteilten die Gastgeber sofort, TSV-Trainer Christian Prokop kritisierte: „Dann sind unsere Körpersprache und unser Glaube nicht mehr so da. Das ist sehr ärgerlich.“

Gegen verkrampfte Kieler machten das die Recken überraschend gut nach der 25:32-Pleite in Leipzig. Kempa-Tricks, schöne Anspiele an den Kreis, Rückhandpässe: Solche Aktionen wären eigentlich vom Rekordmeister zu erwarten gewesen. Aber es war die TSV, die viel richtig machte. Bezeichnenderweise hatte es der THW seinem Torhüter Niklas Landin zu verdanken, dass die Recken nicht sogar die Führung übernahmen.