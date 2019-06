Trotz Niederlage in Kiel: Recken verabschieden sich ordentlich in die Sommerpause 

Am Ende war die (An-)Spannung weg. Flensburg führte in Düsseldorf beim BHC uneinholbar. Das wussten Spieler und Fans in Kiel. Der Titelkampf war entschieden – und die Recken damit aus der Schusslinie.

Recken halten lange gut mit - THW verpasst Titel

Zuvor hatten sie mit einer Niederlage gegen Bietigheim und einem Sieg im letzten Heimspiel gegen Gummersbach ungleich in den Abstiegskampf eingegriffen. Jetzt auch noch die Meisterschaft beeinflussen? Das wollte sich niemand hinterhertragen lassen bei der TSV Hannover-Burgdorf. Entsprechend engagiert gingen die Recken die Aufgabe an gegen den THW, der bei einem Flensburg-Aussetzer noch eine Chance auf den Titel gehabt hätte. Der Rekordchampion war nicht traurig. Mit einer weiteren Meisterschaft war nicht wirklich zu rechnen, zumal der THW mit Pokal und EHF-Cup schon zwei Trophäen im Sack hatte.

Mit 26:30 verlor Hannover die letzten 60 Minuten einer langen Saison – und konnte dennoch mit dem Abschluss zufrieden sein. „Das war ein toller Fight. Wir haben Moral bewiesen und ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Am Ende war Kiel die bessere Mannschaft, aber wir können uns mit erhobenem Haupt und einem positiven Gefühl aus der Saison verabschieden“, sagte Rückraumspieler Fabian Böhm.