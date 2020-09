Niederlagen gegen Hamburg und Coburg: Wann heben die Recken wieder ab?

Es war nur ein Testwochenende. „Und es war nicht gut, Punkt“, sagte Recken-Sportchef Sven-Sören Christophersen. Aber die Art und Weise, wie die Re­cken zunächst am Freitag beim Zweitligisten Hamburg mit 34:35 verloren und am Sonntag eine 28:35-Heimpleite vor 500 enttäuschten Zuschauern gegen Bundesliga-Aufsteiger Coburg folgen ließen, warf Fragen auf: nach der tatsächlichen Stärke der nochmals stark verjüngten TSV Hannover-Burgdorf. Fragen nach der unmittelbaren Perspektive – und Fragen nach dem Verletzten-Stand im Recken-Lazarett.

Konkrete und sichere Antworten gibt es erst zum Ligastart am 1. Oktober gegen GWD Minden. Aber bis dahin ist nicht mehr allzu viel Zeit, die Baustellen zu beheben. In der aktuellen Form werden die Recken auch am Freitag bei der Generalprobe beim SC Magdeburg erhebliche Probleme bekommen.