Trainingspause, Gehaltsverzicht, Testspiele: So geht es bei der TSV Hannover-Burgdorf weiter

Fast drei Wochen haben die Recken der TSV Hannover-Burgdorf nun schon in der Sauna namens Gudrun-Pausewang-Halle geschwitzt. 25 Grad an der frischen Luft sind in der Halle gefühlt 40, 30 Grad draußen sind drinnen gefühlt 50. Diese Zeiten sind vorerst vorbei. Am Freitag fand das letzte Training vor der Minipause statt.

Hausaufgaben für die Spieler

Erst am 11. August bittet Chefcoach Carlos Ortega wieder in die Halle. Dann möglicherweise sogar in die angestammte Swiss-Life-Hall, die klimatisch etwas angenehmer ist als die alte Schulturnhalle in Burgdorf. Die Spieler haben frei, fahren aber nicht in den Urlaub. Ortega und sein Trainer-Team haben den Profis Hausaufgaben mitgegeben, um sich fit zu halten. Lauf- und Krafttraining ist Pflichtprogramm.

Bislang ließ Ortega nur ganz einfache Übungen trainieren. Viel Arbeit mit dem Ball, passen, dribbeln. Keine Zweikämpfe. „Erst in den letzten Tagen haben wir zweimal Taktik gemacht“, erzählt der Spanier, der soweit zufrieden ist mit der Prä-Vorbereitungsphase: „Die Stimmung im Team ist gut. Ich habe ein sehr gutes Gefühl.“