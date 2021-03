Nach positivem Corona-Test: So geht es jetzt für Spieler und Trainer der Recken weiter

Das gesamte Recken-Team hat sich unmittelbar nach Bekanntgabe des Positivtests in häusliche Selbstisolation begeben. Der Trainingsbetrieb wurde sofort eingestellt. Dem betroffenen Spieler geht es gut, er ist asymptomatisch. Wie und wann das restliche Team erneut getestet wird, entscheidet sich in Absprache mit dem Gesundheitsamt. „Unser Testregime funktioniert, aber die Situation ist trotzdem frustrierend“, sagt Recken-Sportchef Sven-Sören Christophersen. „Denn trotz aller Schutz- und Hygienemaßnahmen hat man nicht hundertprozentig Sicherheit.“

Tabellensituation dürfte sich verschärfen

Bestätigt sich der Positivtest des Profis, geht kein Weg daran vorbei, dass die Recken entsprechend der Empfehlung des RKI zwei Wochen in Quarantäne bleiben müssen. Damit würde auch die Auswärtspartie in Minden am Ostermontag abgesagt werden müssen. Eine Rückkehr in den Ligabetrieb wäre erst kurz vor dem schweren Heimspiel gegen Meister Kiel möglich (10. April).

Für das verschobene Spiel gegen die Eulen gibt es noch keinen neuen Termin, ebenso wenig wie für die Minden-Partie. Christophersen ist aber optimistisch, dass es im engen Spielplan noch ein, zwei Lücken gibt, da die Eulen, Minden und auch die Recken selbst keine Europapokalbelastung ha­ben.

Was die Spielanzahl betrifft, gerät die TSV nicht entscheidend ins Hintertreffen. Sie hat bereits 22 Partien hinter sich. Allerdings verpasst sie jetzt die Chance, sich mit Siegen gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte selber unten zu lösen und sich von drohenden Abstiegssorgen zu befreien. Die Tabellensituation dürfte sich verschärfen. Nach dem Spiel gegen Kiel geht es eine Woche später zu den Rhein-Neckar Löwen. In Mannheim ist in der Regel nichts zu holen.