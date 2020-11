Nach neuerlichem Punktverlust: Es gibt Redebedarf bei der TSV Hannover-Burgdorf

Nach dem 27:27 bei den Eulen Ludwigshafen war die Stimmung mies, wurde noch auf dem Spielfeld eifrig diskutiert. „Das war extrem unglücklich, mit diesen beiden Punkten hatten wir gerechnet. Da hat man sich natürlich dann auch mal was zu sagen, das ist doch normal“, so Kreisläufer Evgeni Pevnov. „Wir spielen momentan sicher nicht unseren besten Handball, das ist eben mal so und kann ja auch passieren.“

Ortega monierte, sein Team habe in der zweiten Halbzeit einfache Tore verpasst, „mehr als drei oder vier und kurz vor Schluss auch noch zwei“. Das sei aber kein mentales Pro­blem, sondern etwas, „an dem wir einfach arbeiten müssen wie alle anderen Mannschaften auch.“ Pevnov, der noch immer an einer schmerzhaften Entzündung in der Schulter laboriert, räumte etwas genervt ein: „Wir sind im Angriff nicht effektiv genug, die Abwehr steht ganz stabil.“

Domenico Ebner verweist auf Lerneffekt

Schlussmann Domenico Ebner, der zwischenzeitlich für Urban Lesjak das Tor hütete, verwies auf den Lerneffekt: „Wir haben Spieler für Schlüsselpositionen verloren. Junge übernehmen Verantwortung, und solche Spiele werden uns für die Rückrunde extrem viel bringen.“

Zwar sei die Enttäuschung extrem groß, aber was für den Torhüter wichtig ist: „Ich würde immer noch davon sprechen, dass wir bisher kein einziges schlechtes Spiel gemacht haben. Und dass wir schon so weit sind nach diesem Umbruch, so konkurrenzfähig, hat uns wohl vorher keiner gesehen.“

Ebner war der einzige Recken-Profi, der nicht zu seiner Nationalmannschaft fuhr, die anderen sieben sind nun in der Länderspielpause. „Das hat mich lange beschäftigt, das Risiko erschien mir dann aber doch zu hoch“, sagt der Keeper. Die Partie mit Italien in Weißrussland wurde ohnehin abgesagt. „Und gegen Norwegen wird es kaum möglich sein zu gewinnen, egal, ob ich im Tor stehe oder nicht.“ In Italien sind die Corona-Infektionszahlen sehr hoch. „Und letztlich verdienen wir unser Geld hier bei den Vereinen, das sollte man nicht vergessen“, so Ebner.

"Können nur hoffen, dass alle gesund zurückkommen"

Für Ortega bleibt ein „komisches Gefühl“ in dieser Woche. „Wir können nur hoffen, dass alle gesund zurückkommen“, sagt der Coach. Am heutigen Montag haben die Recken trainingsfrei nach zwei Einheiten am Wochenende. Ortega plant bis zum nächsten Montag, viel mit beiden Torhütern zu arbeiten und sich auf sehr individuelle Dinge zu fokussieren. Keeper Lesjak war überraschend trotz starker Leistungen in der Bundesliga nicht ins slowenische Aufgebot berufen worden.

Pevnov zählte nicht zum erweiterten deutschen Kader, der 31-Jährige galt aber als Kandidat. „Quatsch, ich bin nicht enttäuscht. Ich genieße die Zeit mit meinen Kindern und kann vernünftig meine Schulter auskurieren.“ Nach der Länderspielpause geht es für die TSV Hannover-Burgdorf mit dem Heimspiel am 12. November in der ZAG-Arena gegen FA Göppingen weiter.