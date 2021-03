FAQ zur Recken-Quarantäne: So geht es für die TSV Hannover-Burgdorf jetzt weiter

Wie geht es dem corona-positiven Recken?

Bis Donnerstag noch gut, seit Freitag nicht mehr gut. Der Spieler weist jetzt Symptome auf. Alle anderen Recken sind symptomfrei.

Wann endet die Quarantäne?

Am 6. April ist der letzte Quarantänetag – sofern die Spieler jeweils zweimal negativ hintereinander getestet worden. Erster möglicher Trainingstag ist dann der 7. Arpil (Mittwoch).

Wie laufen die weiteren Corona-Tests ab?

Die Recken machen es wie die 96-Fußballer – per Drive-in-Test. Hannovers Handballer dürfen dafür, unter strengen Auflagen, ihre Wohnungen verlassen und mit dem Auto zur Testung fahren: Scheibe runter, Stäbchen rein, zurück nach Hause. Das Gesundheitsamt wird „im Rahmen der Quarantäne mindestens zwei Testungen beauftragen“, erläutert Regionssprecher Borschel. Die Recken könnten weitere Testrunden in Auftrag geben.

Im Fußball müssen immer wieder mal nur die positiv Getesteten in Quarantäne, statt des ganzen Teams. Bei Handballern gehen gleich alle – warum eigentlich?

Wer genau in Quarantäne muss, entscheidet das jeweils zuständige Gesundheitsamt. In Hannover musste auch 96 komplett in Quarantäne, bei den Recken handelt das Amt genau so. Logisch. Beim Handball gibt es außerdem „grundsätzlich deutlich mehr Körperkontakt als beim Fußball“, erläutert Borschel. „Spieler berühren sich permanent und kommen sich – auch mit den Händen – sehr nahe.“ In Sporthallen sei das Infektionsrisiko zudem „größer als unter freiem Himmel“.