Bloß nicht noch einmal: Recken verschärfen Maßnahmen zur Rückkehr aus Quarantäne

Wenn ein Großteil der Spieler der TSV Hannover-Burgdorf am Donnerstag nach zweiwöchiger Quarantäne wieder ins Hallenmannschaftstraining einsteigen kann, ist höchste Sensibilität ge­fragt. Obwohl die internen Sicherheitsmaßnahmen schon vor den positiven Corona-Tests der sechs Recken-Spieler (fünf von ihnen beenden ihre Quarantäne erst nach dem Kiel-Spiel ) hoch waren, schärft Sportchef Sven-Sören Chris­to­pher­sen noch einmal die Sinne: „Es ist wichtig, zu sensibilisieren, da­mit jedem bewusst ist, dass wir jetzt alles tun müssen, um nicht noch mal in diese Lage zu geraten.“

„Vorher waren wir in der Hinsicht auch sehr vorsichtig“, sagt Chris­to­pher­sen, „aber das allgemeine Infektionsgeschehen hat wieder zugenommen. Da­rauf reagieren wir.“ Eine weitere Qua­ran­tä­ne können sich die Recken nicht erlauben. Das würde der ohnehin schon enge Terminplan kaum noch zulassen.

Nach langer Isolation erwartet Sportchef Chris­to­pher­sen gegen die Topmannschaft aus Kiel keine Wunder: „Ich mache mir keine Gedanken um das Ergebnis.“ Es geht vor allem da­rum, möglichst vielen Profis Spielzeit zu geben, um das Verletzungsrisiko zu verringern. Am Donnerstag gab es morgens erst eine Fitness-Einheit, am Nachmittag trifft sich das Team dann in der Halle. Am Freitag findet dann schon das Abschlusstraining vor der Partie am Samstag statt.