"Chance ist groß": Recken gehen Re-Start in Flensburg selbstbewusst an

Verlängerte Winterpause wegen der EM plus Corona-Fälle im Team und eine schwierige Vorbereitung. Da kann doch eigentlich nur ein holpriger Start für die Recken ins neue Jahr herauskommen, zumal es am Samstag (19 Uhr) zu Vizemeister SG Flensburg-Handewitt geht. Und der Kader der TSV Hannover-Burgdorf wegen der Infektion noch nicht komplett ist.

Der zum Saisonende scheidende Kapitän Fabian Böhm sagt: „Wir wollen was reißen, wir haben gegen die Rhein-Neckar Löwen Ende des Jahres gut aufgehört, da wollen wir jetzt anknüpfen.“ Aber das ist eben sehr lange her. Jüngst hatte die TSV die Partie gegen Hamburg abgesagt.

Die Flensburger sind bereits gestartet, kamen in Wetzlar aber nach 29:24-Führung nicht über ein 29:29 hinaus. In der Schlussphase saß EM-Star Jim Gottfridsson nur noch auf der Bank, offenbar ist er zumindest angeschlagen. „Mir ist egal, wer bei denen spielt. Wir haben selbst Weltklassespieler“, unterstreicht Pevnov.

Böhm freut sich auf Gradmesser Flensburg

Wer bei den Recken fehlt, bleibt offen. Klar ist, dass noch nicht alle Akteure von der Infektion vollständig genesen sind. „Wir haben im Rahmen unserer Möglichkeiten gut gearbeitet. Wir gucken auf uns, haben im November und Dezember ansehnliche Spiele gezeigt. Es geht darum, sich weiter zu verbessern“, so Chris­to­pher­sen.

„Flensburg ist als erstes Spiel nach so langer Pause ein echter Gradmesser, wir haben keinen Druck. Mit einer guten Abwehr und guten Torhütern wollen wir gucken, was geht“, sagt Böhm. Dass er den Verein verlässt, teilten die Recken am Donnerstag mit.