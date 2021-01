Auf dem Weg zum Schlitzohr : Recken-Rechtsaußen Jannes Krone saugt alles auf

Es ist gar nicht so selten, dass Jannes Krone daheim vor dem Fernseher mit seinem Vater Christian fachsimpelt. Wie hätte er, Jannes, wohl diese Situation geklärt? Hätte er es gar in die 2. Bundesliga schaffen können oder in die 3. Liga? Es geht, wohlgemerkt, um Fußball. Anzeige Recken-Rechtsaußen Krone ist auch ein ausgezeichneter Kicker. Für die ­B-Ju­gend wollte Hannover 96 ihn einst haben. Der heute 23-Jährige entschied sich jedoch für den Handball – und genießt sein Leben als Profi. „Ich fühle mich privilegiert, das zu können“, sagt Krone. Am Freitag steht mit der TSV Hannover-Burgdorf ein weiterer Test an, ab 18 Uhr (Swiss-Life-Hall) heißt der Gegner GWD Minden.

Wer weiß, wie die Karriere des früheren Springers verlaufen wäre, hätte damals 96 nicht einen anderen Jugendcoach bekommen. „Der Vorgänger wollte mich haben, der andere eben nicht. Aber so habe ich mich für Handball und Burgdorf entschieden“, sagt Krone, der in der Calenberger Neustadt lebt. Er teilte sich eine Wohnung mit Joshua Thiele, der inzwischen für GWD spielt. Am Freitag treffen sich die früheren WG-Kumpel wieder. „Ich muss Joshua noch mal anfunken, ob er wieder ganz fit ist, aber diese Partie lässt er sich bestimmt nicht nehmen“, sagt Krone. Die Defensivarbeit liegt Krone Inzwischen ist seine Schwester Finja (21) zu ihm gezogen, wie Mutter Stefanie begeisterte Handballerin. Krone ist ein Familienmensch, Wohl­fühl­at­mo­sphä­re ist ihm wichtig. Oft besucht er seine Eltern oder seine Freundin Tanina, die Springreiterin lebt bei Bielefeld. Die allermeisten Dinge erledigt Krone mit dem Fahrrad, er ist ein umweltbewusster Mensch und auf dem Weg zum Veganer. „Ich fühle mich leichter ohne Fleisch“, sagt „Kannes“, wie er auch gerufen wird. Was er gut kann: verteidigen. Wie schon beim Fußball. „Das macht Jannes perfekt“, lobt Cheftrainer Carlos Ortega. Besser sogar als Neuzugang Johan Hansen. Er habe eben das System des Coaches verinnerlicht, sagt Krone bescheiden: „Ich verstehe mich sehr gut mit Johan, er ist die klare Nummer eins. Damit muss und kann ich leben.“ Zudem lernt er viel vom Dänen Hansen – so wie vorher von Timo Kastening. Leicht ist das dennoch nicht, jeweils Nationalspieler vor sich zu haben. „Aber ich versuche eben immer wieder, mich anzubieten. Carlos ist sehr akribisch und anspruchsvoll, es kommt ihm auf jede Kleinigkeit an“, so Krone, „da wirst du automatisch besser.“

Spielplan der TSV Hannover-Burgdorf in der Bundesliga-Saison 2020/21 17. Spieltag: HSG Nordhorn-Lingen (H), Samstag, 6. Februar, 20.30 Uhr, ZAG-Arena ©