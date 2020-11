Wo geht die Recken-Reise hin? "In Essen wollen wir die Trendwende hinbekommen"

Dieser Gegner ist einer, der schon im Abstiegskampfmodus in die Saison gestartet ist. So formuliert Sven-Sören Chris­to­pher­sen das. Und in diesen Modus will die TSV Hannover-Burgdorf erst gar nicht wechseln müssen. „In Essen wollen wir die Trendwende hinbekommen“, sagt der Recken-Sportchef. Am Sonntag steht um 16 Uhr die Aufgabe beim Aufsteiger und Tabellenvorletzten TuSEM Essen an. „Wir wollen und wir brauchen diese Punkte, dann machen wir einen guten Schritt nach oben“, sagt Trainer Carlos Ortega.

Zwei Wochen sind seit der streckenweise gruseligen Niederlage in Stuttgart (26:31) vergangen, nun haben die Recken ein weiteres Geisterspiel ohne Zuschauer. „Schwierig, in den Rhythmus zu kommen oder darin zu bleiben, aber das ist eben die Herausforderung dieser Saison mit Corona“, sagt Chris­to­pher­sen. TuSEM hat einen Vorteil, spielte am Donnerstag gegen Göppingen und hielt beim 28:32 lange mit. „Ja, Essen hat nur einen Sieg bisher. Bei den Niederlagen waren aber keine Voll­­­ka­­­ta­­s­tro­­­phen dabei, die hauen immer alles rein“, warnt der Sportchef.