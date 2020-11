Recken-Meinung: Weitere (selbst verschuldete) Ausrutscher sind jetzt tabu

Was ist nur mit den Recken los? Da führen sie praktisch die gesamte Spielzeit – und am Ende steht doch kein Sieg. Mal wieder nicht. Seit fünf Partien wartet die TSV Hannover-Burgdorf nun schon auf einen doppelten Punktgewinn und schlittert in eine Ergebniskrise.

Zum wiederholten Male haben sich die Recken um den verdienten Lohn gebracht. Schon bei den Unentschieden gegen den BHC und in Ludwigshafen hatte Hannover in Rekordzeit durch eigenes Unvermögen kurz vor Schluss Vorsprünge hergeschenkt. Auf die längere Spielpause folgte der miese Auftritt in Stuttgart. Jetzt verpasste sich das Team in Essen den nächsten eigenen Nackenschlag.