Nach Staffel-Ärger: Felixson und Recken-Reserve konzentrieren sich aufs Sportliche

Angesichts der beinahe tropischen Witterung der vergangenen Wochen läuft bei den Drittliga-Männern der TSV Burgdorf II momentan der Schweiß in Strömen. Zweimal am Tag bittet Trainer Heidmar Felixson seine Mannschaft in die Gudrun-Pausewang-Halle. Vormittags quälen sich die Jung-Recken beim Athletiktraining, abends wird mit Ball gearbeitet.

"Nicht nur ärgerlich, sondern katastrophal"

Aufgrund der hohen Belastung seien die Spieler „ab und zu müde“. Völlig normal in dieser Phase, zumal das Pensum alternativlos ist. „Wir müssen körperlich und mental gut vorbereitet sein“, betont der Isländer. Die Saison wird hart wie noch nie. Vom 3. Oktober bis zum 29. Mai warten zum ersten Mal 34 Spieltage, darunter drei englische Wochen. Zeit zur Regeneration bleibt wenig, zumal auch über den Jahreswechsel nur die beiden Feiertagswochenenden spielfrei sind.

Dazu kommt: Als einziger der hannoverschen Drittligisten spielt die TSV in der Staffel Nord-Ost und muss damit auf die attraktiven Derbys verzichten. Felixson übte deutliche Kritik – „für uns und die hannoverschen Vereine ist sie nicht nur ärgerlich, sondern katastrophal“ –, hat sich mittlerweile aber mit der Einteilung abgefunden: „Wir müssen das hinnehmen, jammern bringt ja nichts.“