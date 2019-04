Versteigerung für den guten Zweck: Wer kriegt das rosa Recken-Trikot in die Finger?

Die TSV Hannover-Burgdorf beim Final Four in rosa Trikots? Das war dann doch nur ein Aprilscherz der Recken. Aber: Das Leibchen, das Sven-Sören Christophersen in aller Öffentlichkeit präsentiert hat, existiert natürlich trotzdem. Jetzt wird das Unikat für einen guten Zweck versteigert!