Vize-Olympiasieger Johan Hansen wieder im Recken-Training: "Es war nicht so leicht für mich"

Es ist nicht so, dass Medaillen für Johan Hansen nicht so wichtig wären. Er hat sie nur selten dabei. So auch am Dienstag bei seinem ersten Training mit den Recken nach den Spielen in Tokio. Silber hatte der Rechtsaußen mit Dänemark gewonnen, und das wollten nicht zuletzt seine Teamkameraden gerne mal sehen. Aber Hansen hatte, wie schon zuletzt beim Weltmeistertitel zu Beginn des Jahres, die Plakette daheim in Dänemark vergessen. Anzeige Egal, das Team feierte ihn in der Swiss-Life-Hall dennoch. Jubel brandete auf, als sich Hansen zum ersten Foto mit dem neuen Coach Christian Prokop aufstellte. „Es ist gut, dass wir jetzt alle im Team zusammen haben“, sagte Prokop, der angesichts dieser stürmischen Begrüßung schmunzeln musste.

Das ist der Spielplan der Recken der TSV Hannover-Burgdorf in der HBL-Saison 2021/22 1. Spieltag: Rhein-Neckar Löwen (H), Donnerstag, 9. September, 19.05 Uhr ©

Familienbesuch kommt mit Silber im Gepäck Auch Hansen, inzwischen mit Bart, hat sein Lächeln längst wiedergefunden. Knapp mit 23:25 hatten die Dänen das Finale in Japan gegen Frankreich verloren. „Es war nicht so leicht für mich nach so einem Endspiel“, so Hansen, „denn wir waren schlecht und verlieren mit zwei Toren. Wenn wir normal gespielt hätten...“ Der Rechtsaußen hatte gegen die Franzosen in der zweiten Hälfte gespielt, Ex-Recke Morten Olsen schaffte kurz vor Ende den Anschluss. Mit der letzten Aktion sollte eigentlich Hansen bedient werden, der Ball erreichte ihn aber nicht. Der 23-jährige Südstädter zuckt rückblickend mit den Schultern. „Inzwischen ist es aber ganz okay.“ Vor allem nach diesem aufbauenden Willkommen bei der TSV Hannover-Burgdorf. Und an den zweiten Platz bei Olympia wird er ja praktischerweise ohne Medaille nicht ständig erinnert. Allerdings kommt in der nächsten Woche Familienbesuch aus der Heimat, der soll dann Silber im Gepäck haben. Spätestens bei der offiziellen Ehrung von Hannovers Olympioniken durch die Stadt wird Hansen sie also präsentieren können. Intensive Nullnummer beim Fußball Das erste Training nach dem Testspielwochenende mit zwei Siegen gegen Zweitligisten eröffnete Athletik­coach Timm Kostzrewa, er hatte eine Koordinationsübung mit Tennisbällen vorbereitet. Es wurde viel gefrotzelt und gelacht. Ilija Brozovic und Evgeni Pevnov schnappten sich Hansen und nahmen ihn kurz in den Schwitzkasten – ein Pressing vom Feinsten. Spätestens jetzt war der Däne wieder angekommen in Hannover. Anschließend versuchten sich die Recken mit einem Fußballspielchen, während von draußen die Töne einer Bandprobe schallten. Hansen verzog dabei nur knapp, sonst hielt Petar Juric alles. Auf der Gegenseite räumte Torwart Urban Lesjak als Libero vor dem Kasten von Brozovic alles ab – die beste Chance vergab freistehend Matteo Ehlers. Es blieb bei einer intensiven Nullnummer.