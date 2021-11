Recken in Leipzig: Coach Prokop und Roscheck vor Rückkehr "voller Vorfreude"

Am Donnerstag um 19.05 Uhr tritt Prokop erstmals mit der TSV Hannover-Burgdorf in Leipzig an. „Natürlich ist das ein besonderes Auswärtsspiel für mich, es wird sicher emotional“, sagt der Recken-Trainer, „ich bin voller Vorfreude.“

Acht Jahre hat er mit seiner Familie in Leipzig gelebt, vier Jahre war er sportlich verantwortlich. Erst in diesem Jahr ist Prokop nach Hannover gezogen. „Sportlich ist das für uns aber eine normale Partie“, betont der 42-Jährige. Nach der Länderspielpause stehen für die Recken in dieser Woche zwei Partien an, am Sonntag (16 Uhr) geht es zu Meister THW Kiel.

Da wären Punkte in Leipzig besonders wichtig. „Dafür brauchen wir maximale Hingabe, das ist entscheidend. Da gibt es null zu taktieren“, betont der Coach, „wenn wir in der Leidenschaft fünf Prozent mehr draufpacken, dann können wir dort bestehen.“

Recken gehen bei Pevnov kein Risiko ein

Unbeschadet sind die TSV-Nationalspieler zurückgekehrt, ein Problem besteht jedoch weiter: Kreisläufer Evgeni Pevnov hat seinen Muskelfaseriss im Oberschenkel noch nicht überstanden. Im Training hat der 31-Jährige wieder Schmerzen gehabt. „Wir waren schon voller Hoffnung. Aber wir wollen auf der Zielgeraden von Evgenis Genesung kein Risiko eingehen“, so Prokop. Immerhin stehen sowohl Justus Fischer als auch Petar Juric als Kreisläufer wieder parat, beide fehlten zuletzt in der Bundesliga beim 30:29 über Minden. Wie lange Pevnov noch ausfällt, ist offen.

Für einen neuen Mann ist es ebenfalls die Rückkehr nach Leipzig, Bastian Roscheck hat dort acht Jahre gespielt. „Ich kenne jeden Winkel in der Halle. Aber wie sich das anfühlt, das kann ich gar nicht sagen, es wird total ungewohnt sein“, so Roscheck. Was der 30-jährige Innenblockspieler genau weiß: „Diese Woche braucht es 100 Prozent von allen.“