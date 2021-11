Rückkehr missglückt: Recken, Prokop und Roscheck gehen in Leipzig unter

Viel zu früh, bereits nach einer Dreiviertelstunde, hatte sich der emotional aufgeladene Auswärtstrip nach Leipzig erledigt für die Recken der TSV Hannover-Burgdorf. 17:24 stand es da, einen Ansatz für Hoffnung blieb die Mannschaft schuldig. Bei der Rückkehr von Trainer Christian Prokop und Spieler Bastian Roscheck in ihre alte Heimat setzte es am Ende eine 25:32-Pleite. Die Mini-Serie von zuvor zwei Siegen in Folge ist dahin, Hannover hat einen empfindlichen Rückschlag erlitten.

Anzeige

Prokop redete hinterher Klartext und fand es „sehr traurig, wie unsere Leistung hier war. Da haben wir uns alle viel mehr versprochen.“ Der Coach, der acht Jahre lang mit seiner Familie in Leipzig lebte und vier davon den DHfK trainierte, bewertete die Anfangsphase noch „ganz okay. Aber über 50 Minuten haben wir keine Leistung gebracht, die uns für einen Auswärtssieg infrage bringt.“