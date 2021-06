In letzten drei Heimspielen: Recken dürfen wieder vor bis zu 3000 Zuschauern ran

Beim Final Four in Hamburg sind die Recken erstmals seit einer gefühlten Ewigkeit wieder in den Genuss von Unterstützung durch Zuschauer gekommen, gleichwohl die Freude daran durch die bittere Niederlage gegen den späteren Pokalsieger aus Lemgo arg getrübt wurde.

Doch schon in einer Woche wird die Mannschaft von Carlos Ortega wieder vor Publikum spielen - und zwar vor noch mehr eigenen Fans. Die Behörden haben am Freitag ihre Zustimmung gegeben, dass die TSV Hannover-Burgdorf in ihren verbleibenden drei Heimspielen dieser Bundesliga-Saison bis zu 30 Prozent der maximalen Kapazität der ZAG-Arena nutzen darf. Das ist gleichbedeutend mit bis zu knapp 3000 Zuschauern - erstmals als Sonntag, 13. Juni (16 Uhr) gegen Erlangen.