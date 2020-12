"Alle waren schwach heute": Recken unterliegen beim SC Magdeburg mit 25:33

Die Recken haben nicht nur eine Packung gekriegt in der Bundesliga beim SC Magdeburg. Bei der 25:33 (10:19)-Pleite in der Getec-Arena wurden sie vom SCM kunstvoll eingewickelt und verschnürt. Auf Tabellenrang acht hätte die TSV Hannover-Burgdorf mit einem Erfolg klettern können. Stattdessen bleibt sie Zwölfte. „Das war die zweite Partie nach Stuttgart, bei der wir mit dem Sieg nichts zu tun hatten und auch keine Chance“, sagte Sportchef Sven-Sören Christophersen. Anzeige Das Tempospiel der Gastgeber zu unterbinden, misslang nicht nur zu Beginn gründlich. Ilija Brozovic traf zum 1:1, dazu scheiterten die Recken dreifach am starken SCM-Keeper Jannick Green. Hannover verteidigte etwas defensiver als zuletzt. In einer spektakulären drehte Brozovic den Ball am Tor vorbei, im Gegenzug kassierten die Gäste das 5:9 (11. Minute), es war der erste Vier-Tore-Rückstand. Trainer Carlos Ortega nahm die Auszeit, Domenico Ebner ging für Urban Lesjak in den Kasten, Kapitän Fabian Böhm kam erstmals aufs Parkett. Es half wenig.

Bilder vom Handball-Spiel der 1. Bundesliga zwischen dem SC Magdeburg und der TSV Hannover-Burgdorf Filip Kuzmanovic (links) muss sich des Widerstands des Magdeburgers Piotr Chrapkowski erwehren. ©

Zunächst scheiterte Ivan Martinovic per Siebenmeter am starken Green, es war der erste Fehlversuch des Kroaten von der Linie nach 14 Treffern in Reihe. Dann erhielt Böhm nach einem Allerweltsfoul eine Zeitstrafe – einen 0:5-Lauf von 5:7 auf 5:12 setzte es für die Recken. Es sah nun arg danach aus, als würden die Magdeburger mit den Gästen Schlitten fahren. Magdeburger zu Beginn sehr effizient „Wir haben noch 40 Minuten Zeit“, munterte Böhm seine Mitstreiter in der zweiten Auszeit auf, da stand es bereits 6:14, weder Ebner noch Lesjak hatten einen Ball zu fassen bekommen. „Gefühlt war in den ersten 20 Minuten jeder Magdeburger Angriff ein Tor. Und wenn du früh so hoch hinten liegst, wird es schwer“, so Christophersen. Dreifach schlug Böhm noch zu in Hälfte eins, mehr gelang den Recken nicht. Die Abwehr stand wenig kompakt, der SCM fand und kreierte mit seinem überragenden Rückraum immer wieder Lücken. Kurz vor Ende der Halbzeit hieß es 10:19, dann hielt Ebner den ersten Ball. Ungeachtet dessen kehrte Lesjak nach dem Wechsel an seinen Arbeitsplatz zurück. Filip Kuzmanovski fing sogleich einen Ball ab, im Gegenstoß wurde Malte Donker strafwurfreif gefoult. Wieder vermochte Martinovic den famosen Green nicht zu überwinden. Kurz darauf machte Veit Mävers es als Schütze zwar besser und verwandelte seinen ersten Siebenmeter in dieser Saison zum 11:20.