Recken weiterhin ganz oben: TSV Hannover-Burgdorf schlägt auch Magdeburg!

Wenn’s am schönsten ist, soll man stehen. Ab Minute 45 setzten sich die Fans nur noch widerwillig hin, sie hielt es nicht mehr auf den Sitzen der Tui-Arena. Es kribbelte zu sehr. Die TSV Hannover-Burgdorf führte mit 23:18 gegen den SC Magdeburg. Die Recken steuerten geradewegs auf den nächsten Sieg gegen einen „Großen“ zu. Hannover gab weiter Gas, denn die Gäste wollten sich nicht abschütteln lassen. Doch die ekstatischen Fans wurden belohnt. Die Recken siegten mit 31:28 - und thronen weiter auf Platz eins!

Olsen kann spielen - und wie

Die beste Nachricht des Tages gab es vorab: Morten Olsen ist fit. Der dänische Spielmacher hatte gegen Melsungen wegen einer Wadenverletzung passen müssen – und prompt verloren die Recken ihr erstes Saisonspiel. Mit dick bandagierter linker Wade lief Olsen am Sonntagnachmittag auf. Er hatte trotz der Zwangspause kein bisschen an Form eingebüßt. Bandenchef Olsen war in der ersten Halbzeit praktisch alles am Recken-Spiel. Denker, Lenker, Passgeber und Torschütze.