Eine Nummer zu groß: Recken verlieren gegen Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt

Die Handball-Recken der TSV Hannover-Burgdorf sind nach der WM-Pause mit einer Niederlage wieder in die Bundesliga gestartet. Die Sensation blieb aus, Titelkandidat Flensburg war im Topspiel des Tages am Sonntagmittag eine Nummer zu groß - Hannover verlor in der ZAG-Arena mit 26:33. Dabei hatten die Recken einen Traumstart erwischt. „Wir wollen kompakt stehen und den Flensburgern das Tempo aus dem Spiel nehmen“, hatte Kapitän Fabian Böhm unmittelbar vor der Partie angekündigt. Und die Taktik funktionierte. Anzeige Nach der coronabedingt zügig und sparsamen Ehrung der WM-Finalisten beider Teams legten die Recken konzentriert und gedankenschnell los. Über eine 3:1- und 7:4-Führung setzte sich Hannover nach etwas mehr als einer Viertelstunde sogar mit vier Toren ab (10:6 und 11:7). Die Abwehr stand lückenlos. Und kam der Ball doch mal durch, entschärfte Torwart Domenico Ebner die Bälle.

Flensburger Umstellung bringt Recken raus Die Recken, die weiter auf Filip Kuzmanovski (Corona-Erkrankung) verzichten müssen, waren auf bestem Wege, den Titelkandidaten zu ärgern. SG-Trainer Maik Machulla hatte die Nase voll vom Auftritt seiner Starmannschaft und stellte die offensive Deckung auf eine klassische 6:0-Variante um. Das wiederum stellte die Recken vor Rätsel. Plötzlich klappte bei der TSV nur noch wenig bis gar nichts, und auch die eigene Abwehr bröckelte, bei Flensburg löste sich hingegen der Torstau. Mit einem 7:1-Lauf drehte das Gastteam das Spiel und ging mit 14:12 in Front. Auch eine zwischenzeitliche Auszeit von Carlos Ortega konnte den Negativtrend der Recken nicht stoppen. Ortega brachte Urban Lesjak für Ebner, einen Unterschied machte es nicht. Die TSV sorgte zumindest dafür, dass sich Flensburg nicht absetzen konnte. Mit einem 16:18 ging es in die Pause.

Recken ergeben sich nicht „Das Momentum sprang um, als Ebner nicht mehr ganz so gut gehalten hat, dazu kamen eins, zwei Fehler im Angriff“, analysierte Ex-Recken-Chef und jetziges DHB-Vorstandsmitglied Benjamin Chatton in der Halbzeit. Trotz „verdienter Führung für Flensburg“ hatte er Hoffnung für den zweiten Durchgang: „Ich glaube nicht, dass sich die Recken einfach so ergeben werden.“ Damit sollte er zumindest nicht komplett daneben liegen. Hannover wehrte sich tapfer, der wieder eingewechselte Ebner hielt einen Siebenmeter gegen Hampus Wanne. Die TSV hatte plötzlich die Chance, beim Stand von 20:22 auf ein Tor zu verkürzen, ein unerzwungener Fehlpass von Böhm in die Arme der Flensburger und das folgende Gegenstoßtor zum 20:23 machten die Hoffnung auf die Wende jedoch schnell wieder zunichte.