"Gehen kein Risiko ein": Recken gegen Magdeburg ohne Hansen und Kuzmanovski

Zwei schwere Aufgaben in nur drei Tagen, dazu zwei wichtige Spieler, die wegen Corona vorsichtshalber in Quarantäne sind. „Das wird brutal schwer, aber es trifft ja andere Mannschaften auch“, sagt Carlos Ortega, Cheftrainer der TSV Hannover-Burgdorf. Am Donnerstag um 19 Uhr kommt der SC Magdeburg in die ZAG-Arena, am Samstag (20.30 Uhr) geht es zu FrischAuf Göppingen. Zwei Topteams aus dem oberen Tabellendrittel. „Ein gutes Timing ist das für uns sicher nicht“, sagt Ortega.

Die EM-Qualifikation hat Spuren hinterlassen, und zwar solche, für die sich die Gesundheitsämter interessieren. Im dänischen sowie im nordmazedonischen Team gibt es Corona-Fälle. Rechtsaußen Johan Hansen vom Weltmeister sowie der Nordmazedonier Filip Kuzmanovski spielten noch am Sonntag gegeneinander (Dänemark siegte 37:21).