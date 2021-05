Bittere Pille: Recken verspielen Sieg gegen Füchse Berlin in den Schlusssekunden

Rote Karte gegen Böhm - Romero sauer

Der Start in die zweite Hälfte gelang den Recken gut, auf 16:13 setzten sie sich ab. Dann gab es einen Knackpunkt: Böhm sah nach einer überharten und zugleich unglücklichen Aktion gegen Fabian Wiede Rot (35.). „Mensch, da reichen doch zwei Minuten“, schimpfte Co-Trainer Iker Romero. Nun war richtig Hektik und Härte in der Partie. Im nächsten Angriff gab es zwei Zeitstrafen gegen Berlin, jeweils war Martin Hanne klar gefoult worden. Am Tag nach seinem 20. Geburtstag traf Hanne dennoch zum 17:14.

Wenig später gerieten Ilija Brozovic und Berlins Paul Drux aneinander, die Füchse kämpften sich auf 17:18 heran. Böhm gab mit Maske von der Tribüne Anweisungen, aber vieles ging nun in der Hektik unter. In die Kritik gerieten mehrfach die Schiedsrichter, mit denen beide Seiten unzufrieden waren. Zwei Tore vom guten Spielmacher Veit Mävers am Stück bedeuteten die 21:19-Führung, ehe es in die finalen zehn Minuten ging.