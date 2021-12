Unsanft ausgebremst: Klettertour der Recken endet mit 23:25 in Hamburg

„Joooooooogi!“ Der Hallensprecher zog den Vornamen so lang es ging. Dreimal hintereinander. Und die Fans in Hamburg antworteten ekstatisch mit dem Nachnamen: „Bitter!“ Das Gebrüll traf Hannovers Recken ins Mark. Es lief die 59. Minute, Bitter hatte es in die Hand genommen und mit seinen Paraden 18 und 19 das Spiel entschieden. Letztlich verlor die TSV Hannover-Burgdorf am späten Samstagabend beim HSV Hamburg mit 23:25 und verpasste es damit, im Mittelfeld weiter zu klettern und an den Hanseaten vorbeizuziehen.

Anzeige

„Oh du fröhliche“ hatten sie in Hamburg vor dem Spiel intoniert. Gnade gab es in der Vorweihnachtszeit weniger, dafür viele Paraden. Denn auch Hannovers Urban Lesjak glänze mit 16 entschärften Würfen. „Nicht genug“, sagte der Slowene. Vorne Krampf, hinten Kampf, garniert mit einem Torhüter-Duell auf Weltklasse-Niveau. Das Nordduell war speziell.