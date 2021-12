Recken mussten wieder zittern: TSV Hannover-Burgdorf bezwingt TuS N-Lübbecke knapp

Der Sieg war eigentlich schon eingetütet, doch in der letzen Minute war es dann doch wieder nur ein Tor Vorsprung. Ballbesitz Hannover, Ganzfelddeckung der Gäste. Der Ball landete bei Fabian Böhm, der kalte Kapitän war plötzlich frei, wagte den Wurf – und traf 30 Sekunden vor dem Ende nur die Latte. Die Recken mussten wieder zittern. Lübbecke hätte mit dem letzten Angriff der Partie zum 22:22 ausgleichen können. Doch der Ball landete stumpf im Aus. Die Recken rissen die Arme hoch und feierten einen glücklichen 22:21-Sieg gegen den direkten Konkurrenten im Keller. „Dieser Sieg schmeckt gut“, sagte Trainer Christian Prokop erleichtert nach dem Krimi.

Anzeige

Am 2. Advent war seiner TSV Hannover-Burgdorf erst spät ein Licht aufgegangen. Sie hatte erhebliche Probleme, in diese so wichtige Partie zu kommen. Traditionell stehen die Fans bis zum ersten Treffer. Gestern schlugen sie fast Wurzeln, weil ihre TSV das Tor nicht fand. Zweimal kurz hintereinander scheiterte Rechtsaußen Jannes Krone an Lübbeckes Torwart Rezar Aljosa völlig frei. Als Krone danach einen Pass nicht festhalten konnte, musste Prokop reagieren und den glücklosen Krone auswechseln. Da waren gerade vier Minuten gespielt, die Recken lagen 0:2 hinten. Für Krone kam Johan Hansen, der Stammrechtsaußen, der zuletzt aber immer wieder schwach gespielt hatte. So übernahm denn auch Ivan Martinovic den Siebenmeter – und scheiterte ebenfalls an Aljosa. Erst nach 6:40 Minuten gelang Martinovic der erste Recken-Treffer zum 1:3. Die Fans durften sich endlich setzen. Doch die Wurfflaute war damit nicht behoben.