Viel Schweiß, aber auch Spaß: So lief der Start in die Vorbereitung bei den Recken

Sie lachten, sie litten und schwitzten. Und am Ende konnten sie wieder lachen: Die Recken der TSV Hannover-Burgdorf sind am Montagnachmittag gut gelaunt in die Vorbereitung zur neuen Saison gestartet. Nicht in der Halle mit Ball, sondern im Erika-Fisch-Stadion mit einem Feldstufentest, dessen Daten Aufschluss über den Fitnesszustand der Profis geben.

Die 27 Grad waren freilich viel zu warm, aber die Recken bissen auf die Zähne. Alle feuerten sich gegenseitig an. Auch der neue Trainer Christian Prokop klatschte immer wieder motivierend in die Hände. Der 42-Jährige bewegte sich behutsam. Um sein rechtes Knie trug er noch eine Prothese. „Ich habe mit meinem Sohn Fußball gespielt“, erklärte Prokop und lachte. Das Ergebnis: Meniskusschaden, Operation. Aber die Gehhilfen benötigt er nicht mehr.