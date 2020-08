Jetzt geht es richtig los: Recken starten in die eigentliche Saisonvorbereitung durch

Der Ball fliegt wieder bei den Recken. Nach der Fitnesseinheit am Vormittag bat Trainer Carlos Ortega am Dienstagnachmittag erstmals nach zehn Tagen Pause wieder zum Handballtraining in die Halle. Draußen drückende Hitze bei mehr als 30 Grad – drinnen in der Swiss-Life-Hall verhältnismäßig kühl und damit wesentlich angenehmer. Den Spielern war das recht. Alle Corona-Tests fallen negativ aus Um 16.30 Uhr präsentierte Sportchef Sven-Sören Chris­to­pher­sen dem Team das Betriebs- und Hygienekonzept. Verhalten in der Kabine, beim Physio, in den sanitären Anlagen – inklusive Verhaltenstipps für den Alltag. „Um das Ansteckungsrisiko auf ein Minimum zu reduzieren“, erklärte Christophersen. Am Freitag und am Montag waren Corona-Tests vorausgegangen – alle negativ. Anschließend übernahm Ortega und schwor die Mannschaft auf die künftige Taktikrichtung ein. Das Spiel der Recken soll „schneller werden“, hatte er schon vor Wo­chen angedeutet. Damit läutete der Spanier den zweiten und eigentlichen Teil der Saisonvorbereitung ein. Nach der Ball- und Belastungsgewöhnung in den Wochen zu­vor greifen die Recken jetzt richtig an.

Bilder vom ersten Training der Recken in der neuen Saison in der Swiss-Life-Hall Nachwuchskraft Justus Fischer (vorn) muss sich gegen Alfred Jönsson zur Wehr setzen. ©

Zweikämpfe, Spielformationen, Testspiele. Sieben werden es sein von Ende August bis Ende September. Den Auftakt macht das Gastspiel in Kassel bei der MT Melsungen am 27. August. Die TSV Hannover-Burgdorf will zeitnah den kompletten Testplan veröffentlichen. Der offizielle Spielplan ist auch noch nicht raus, laut vorläufigem Rahmenspielplan würden die Recken An­fang Oktober mit einem Heim­spiel gegen Minden be­gin­nen, die Auswärtspartie in Kiel würde folgen, dritter Geg­ner wäre Aufsteiger Co­burg. Ob diese Spiele vor Zuschauern stattfinden, ist weiter unklar. Seit den Ergebnissen der Ministerkonferenz am Montag sinken die Hoffnungen für Sondergenehmigungen für Oktober, doch mehr als 1000 Menschen bei Großveranstaltungen, also auch bei Handballspielen, zuzulassen.