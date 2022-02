Mit dem Auge für Talente: Recken-Sportchef Christophersen will auch beim HVN „viel bewegen“

Nach der Vertragsverlängerung mit Eigengewächs Hannes Feise hat Sven-Sören Christophersen einen weiteren Haken hinter eine Recken-Personalie machen können. Dem Sportchef der TSV Hannover-Burgdorf wiederum wird allenthalben bescheinigt, ein gutes Auge für Talente zu haben. Daher soll er im Handball-Verband Niedersachsen (HVN) künftig ein wichtiges Amt bekleiden. Das Ressort Leistungssport soll mit einem eigenen Ausschuss und einem eigenen Vizepräsidenten neu gegründet werden – Chris­to­phersen wird für dieses Amt am 22. Mai kandidieren. Die Nachwuchsförderung soll intensiviert werden.

„Der Leistungssport hat für uns in Niedersachsen eine sehr hohe Bedeutung, denn für einen funktionierenden Breitensport benötigt es auch immer Leuchttürme in der Leistung“, sagt HVN-Präsident Stefan Hüdepohl. Für diese wichtige Position sei der Recken-Sportchef „mit seiner Vita und seiner Erfahrung ein perfekter Kandidat“, so Hüdepohl.