Recken-Meinung: Christophersen sorgt dafür, dass Hannover attraktive Adresse bleibt

Keine Experimente in unsicherer Zeit, die Recken setzen auf bewährte Kräfte an der Vereinsspitze. Vorneweg auf ihren Sportlichen Leiter Sven-Sören Christophersen, und das ist die richtige Entscheidung. Von seiner handballerischen Expertise abgesehen, weiß „Smöre“, wie ihn die meisten nennen, sehr genau, was bei der TSV möglich ist und welchen finanziellen Spielraum es gibt. Der ist durch die Corona-Pandemie begrenzter denn je, daher hat Christophersen die Entscheidung unterstützt, auf den internationalen Wettbewerb zu verzichten. Ein kluger Weg.

Christophersen war in seinen letzten aktiven Jahren der Stratege der Recken-Abwehr. Diese Defensivqualität zeichnet den Sportchef, maßgeblich unterstützt von Geschäftsführer Eike Korsen, nun auch in den schwierigen Pandemiezeiten aus. Beide meiden finanzielle Abenteuer.