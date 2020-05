Auf Kastenings Spuren: So bilden die Recken ihre nächsten Toptalente aus

Die Talenteschmiede läuft auf Sparflamme. „Wegen Covid-19 sind alle unsere Trainingshallen geschlossen“, sagt Heidmar Felixson, Handball-Abteilungsleiter bei der TSV Burgdorf und Nachwuchs-Koordinator in der Recken-GmbH. „Die Jungs haben Hausaufgaben von ihren Trainern mitbekommen.“

"Auf die meisten ist Verlass"

Und die sportliche Heimarbeit des Burgdorfer Nachwuchses wird kontrolliert. „Wir halten Kontakt per Video und lassen uns auch Fotos zuschicken“, sagt Felixson und ergänzt: „Auf die meisten ist Verlass. Und wer jetzt nicht richtig mitmacht, der hat ohnehin nicht das Zeug zum Profi.“

Der 43-Jährige ist an der Schnittstelle Talente, Amateure, Profis tätig – seine Aufgabe: Kinder und Jugendliche sichten, die eines Tages in die Bundesliga-Mannschaft aufrücken können. Er trainiert die TSV Burgdorf II, die in der 3. Liga um Punkte spielt als eine Art U23 der Recken. Die Spielklasse bezeichnet der Isländer als ideal für den Aufbau: „Hauptsache, wir steigen nicht ab. Auftritte in der Oberliga bieten nicht den Anreiz, und das Niveau ist auch nicht so hoch.“