„Darüber brauchen wir nicht zu reden“: Recken unter Erfolgsdruck

Alle vier Partien in diesem Jahr haben die Recken verloren, zuletzt nach einer klaren Steigerung beim Bergischen HC. Es ist unrhythmisch gelaufen 2022, sagt Christophersen, bedingt durch Verletzungen und Corona-Fälle, zudem fielen drei Begegnungen aus. „Aber wir wollen nicht immer erzählen, was gegen uns gelaufen ist, sondern uns davon jetzt freimachen“, sagt der Sportchef.

Sie wollen die Recken-Festung wieder eine Festung sein lassen. So sagt es Sven-Sören Christophersen, Sportchef der TSV Hannover-Burgdorf. Die gegnerischen Truppen sind, um im Bild zu bleiben, bedrohlich nahe gekommen. Vier Punkte sind es noch bis zu den Abstiegsplätzen, am Donnerstag rückt ausgerechnet der erstarkte TVB Stuttgart an (19.05 Uhr, ZAG-Arena). Trainer Christian Prokop stellt aber klar: „Nur mit Mahnungen und Druck sind wir nicht optimal aufgestellt. Wir brauchen auch die Spielfreude und den Spaß am Erfolg.“

Der Kader jedoch ist noch längst nicht komplett, neben Kapitän Fabian Böhm (Ellbogenoperation) fällt auch Martin Hanne (Rücken) weiter aus, der linke Rückraum ist geschwächt. Zudem gab es einen weiteren Coronafall: Justus Fischer hat es erwischt, der zuletzt starke Kreisläufer muss noch pausieren. Viermal hatte er in der ersten Halbzeit beim Bergischen HC getroffen. „Man muss das mal benennen, wir konnten bisher nicht auf den vollen Kader zugreifen“, sagt der Sportchef, „aber das soll jetzt keine Rolle, spielen. Wer auf der Platte steht, trägt Verantwortung dafür, dass wir die Punkte hier behalten.“

Wichtig für die Recken ist die Rückkehr von Linkshänder Ivan Martinovic, der wegen Rückenproblemen geschont worden war und mit 99 Treffern bester Werfer der TSV ist, gefolgt von Rechtsaußen Johan Hansen (98 Tore). Hinten links könnten sich Filip Kuzmanovski und Jonathan Edvardsson abwechseln, der sich als vielseitig bewiesen hat. In der Mitte ist Veit Mävers gesetzt, der wegen eines falsch positiven Coronatests sein Länderspieldebüt verpasste. „Das muss ich jetzt abhaken, der Fokus gilt der Bundesliga. Wir brauchen Leidenschaft“, bekräftigt der 21-Jährige, bei dessen Aktionen oft erkennbar ist, dass er sich einiges vom Dänen Morten Olsen abgeschaut hat.

"Diese Situation müssen wir jetzt annehmen"

Nicht zu übersehen ist, dass die Stuttgarter sich klar gesteigert haben. Sie sind in der Abwehr stabiler, waren jüngst dicht dran an einer Überraschung beim 27:30 gegen Tabellenführer SC Magdeburg. Das Hinspiel gewannen die Recken mit 34:22. „Da hat bei Stuttgart nichts funktioniert, und wir waren irgendwann in einem Rausch“, sagt Abwehrspezialist Bastian Roscheck. Das habe keine große Bedeutung mehr. „Wir müssen sehr wachsam sein. Und dass wir unbedingt gewinnen müssen, darüber brauchen wir nicht zu reden“, so Roscheck. Trainer Prokop betont, der Mannschaft sei die Situation selbstverständlich klar. „Wir wissen, dass wir da unten reingerutscht sind in der Tabelle, wo wir nicht hinwollten. Diese Situation müssen wir jetzt annehmen.“

Etwa 2200 Tickets sind verkauft für das Stuttgart-Spiel. Nur online können Karten erworben werden, auch kurzfristig. Eine Abendkasse öffnet nicht. Es gilt die 2G-Regel mit FFP2-Maske am Platz.