Verlockende Aussicht: Recken sollte beim Final Four ein Sieg für Europa reichen

Aller guten Dinge sind drei: Zweimal ist das Finalturnier um den DHB-Pokal 2020 aufgrund der Corona-Pandemie bereits verlegt worden. Zunächst von April 2020 auf Februar 2021, dann auf den 5. und 6. Juni 2021. Jetzt ist es noch ein drittes Mal geschoben worden, allerdings nur geringfügig. Das Final Four ist um zwei Tage auf den 3. und 4. Juni vorverlegt. Mit dabei: Die Recken der TSV Hannover-Burgdorf – mit der ganz großen Chance auf eine erneute Europapokalteilnahme.

Hintergrund der Verlegung ist die Einbettung des Finalturniers in das Multisportevent „Die Finals 2021 Berlin/Rhein Ruhr“ mit 18 unterschiedlichen Sportarten innerhalb von vier Tagen (3. bis 6. Juni). Das Final Four in Hamburg wird einer der programmlichen Höhepunkte der übertragenden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF. Da es beim Final Four realistischerweise keine Zuschauer geben wird, ist die Verlegung kein Problem.