33:30 gegen Hamm: Recken mühen sich im Test zum Sieg, Patrail gibt Comeback

Ja, Ergebnisse in der Vorbereitung sind zweitrangig. Nein, verlieren wollten die Recken am Mittwochabend dann aber doch nicht. Vor 400 Fans in der Gudrun-Pausewang-Halle in Burgdorf wurschtelten sie sich schwerfällig zu einem 33:30-Sieg gegen den starken Zweitligisten ASV Hamm-Westfalen. „Die Jungs haben bis zum Ende gekämpft, das hat mir gut gefallen“, sagte Trainer Carlos Ortega. Er wollte nicht meckern.

"Ein guter Test für Drucksituationen"

Auch Sportchef Sven-Sören Christophersen hob das Positive hervor. „Das Spiel war lange eng. Ein guter Test für Drucksituationen. Und die haben wir gut gelöst.“

An Kampf und Leidenschaft fehlte es nicht. Es waren vielmehr die fehlende Abstimmung, der mangelnde Feinschliff, einige Ausfälle und ein unangenehmer Gegner, was die Recken ins Stolpern brachte.