Der Anfang ist gemacht: Recken kommen mit 35:27 in Vinnhorst aus Sommerpause

Der neue Recken-Coach nimmt sich Zeit. Christian Prokop spricht vor dem Anpfiff des ersten Tests noch einmal mit jedem Spieler. Er muntert auf, klatscht ab, klopft Schultern, motiviert. Und unterhält sich vorher zudem länger mit Trainer des TuS Vinnhorst, Davor Dominikovic. Prokop ist natürlich wohlbekannt, beide kennen sich schon länger, aber es gibt dennoch einiges zu bereden. „Ich habe ihm Glück gewünscht. Ich denke, Christian ist eine gute Wahl für die Recken“, so Dominikovic.

Auch Recken-Neuzugang Jonathan Edvardsson war in der Halle, er nahm auf der Bank Platz neben Nejc Cehte (Blessur am Ellbogen) und Evgeni Pevnov (Verletzung am Fuß). Beide waren nur angeschlagen, sie wurden geschont. Und der Schwede Edvardsson ist gerade erst aus Japan von den Olympischen Spielen zurück, der Spielmacher soll sich erstmal einen Überblick verschaffen.

Böhm macht den Anfang

Den hatten die in ihren grünen Heimtrikots spielenden Recken alsbald. Kapitän Fabian Böhm schloss gleich den ersten Angriff zum 1:0 ab. Nach fünf Minuten hieß es 5:1, die Recken waren schnell auf Betriebstemperatur. Beim Stand von 3:8 (12. Minute) – Vinnhorsts neuer Schlussmann Stefan Hanemann hatte bis dahin einen höheren Rückstand verhindert – nahm Dominikovic die erste Auszeit.

Eine Minute später kam für die TSV erstmals Bastian Roscheck aufs Feld. Der aus Leipzig gewechselte Kreisläufer fasste im Innenblock beherzt zu und dirigierte, erzielte später sein erstes Tor. Bis auf 13:6 setzten sich die Recken ab, dann pendelte sich ihr Vorsprung bei fünf Treffern ein. Stark beim TuS: Milan Mazic, der sich als Kreisläufer nicht schonte. Für die TSV verwandelte Ivan Martinovic im ersten Abschnitt fünf Siebenmeter.

Nach dem Wechsel wirkte Prokop entspannter, setzte sich auch mal hin, scherzte mit Böhm. Bis auf 29:19 setzten sich die Recken ab (47.). „Wir haben es in der Abwehr phasenweise hervorragend gemacht, in den letzten zwölf bis 15 Minuten gestatten wir dem Gegner zu leichte Tore“, so Prokop. „Ich habe einen gelungenen Test gesehen, die Mannschaft hatte Spaß vermittelt hat, jeder wollte Akzente setzen und sich zeigen“, sagte Recken-Sportchef Sven-Sören Christophersen.