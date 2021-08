"Sind voll im Plan": Erster Test für Prokops Recken, dann geht's ins Trainingslager

„Bis jetzt sind wir sehr gut durchgekommen und sind voll im Plan, die Trainingseinstellung des Teams ist sehr gut“, stellte Prokop fest. Eine interessante Maßnahme bot der 42-Jährige am Mittwoch an, die Recken versuchten sich am Maschsee an einem Triathlon. Sie schwammen am Südufer, radelten und liefen dann – alles in Zweiergruppen. Diese spezielle Einheit war zugleich als Team-Event gedacht.

Der neue Trainer hat ein sehr gutes Gefühl, und das ist ja schon mal wichtig. Recken-Chefcoach Christian Prokop ist jetzt knapp zwei Wochen im Amt. „Es ist ein Prozess, sich aneinander zu gewöhnen, dafür nehmen die Mannschaft und ich uns die Zeit“, sagte Prokop. Dem Nachfolger von Carlos Ortega ist jedoch anzumerken, dass es läuft. Am Freitag steht das erste Testspiel auf dem Programm, die TSV Hannover-Burgdorf spielt um 18 Uhr beim Drittligisten TuS Vinnhorst. „Ich bin gespannt auf die neue Halle, ich kenne sie nicht“, so der Coach.

Noch nicht dabei war der neue schwedische Spielmacher Jonathan Edvardsson, der als Reservist mit seinem Nationalteam in Schweden war. Er ist nach dem Viertelfinal-Aus gegen Spanien am Mittwoch in Hannover gelandet und soll zunächst einen Fitness­check absolvieren. „Jonathan wird vier Tage für sich trainieren, da geht es in erster Linie um die Athletik“, sagte Prokop.

Edvardsson soll sich schnell akklimatisieren

Am Dienstag fahren die Recken ins Trainingslager nach Barsinghausen, dann wird auch der 23-jährige Edvardsson dabei sein. Den Test in Vinnhorst wird er von der Tribüne aus verfolgen. „Es ist wichtig, dass ein Mann auf einer so wichtigen Position das Team schnell kennenlernt und sich akklimatisiert“, so Recken-Sportchef Sven-Sören Chris­tophersen.

Edvardsson kam für den Vizeweltmeister nicht zum Einsatz, hielt sich mit Torhüter Tobias Thulin (neu beim TVB Stuttgart) auf Abruf bereit. Der Schwede hatte zudem taktische Informationen von Prokop mit auf die Reise bekommen, um sich mit dessen System vertraut zu machen.

Viel Freude hat Johan Hansen seinen Teamkollegen der TSV gestern gemacht. Im olympischen Halbfinale kam er in der zweiten Halbzeit beim 27:23-Erfolg über Spanien zum Einsatz. Sein Rückhandtor zum 26:23 war eine Minute vor dem Abpfiff die Entscheidung. „Johan braucht dann erst mal etwas Urlaub, ganz gleich, welche Medaille er mitbringt“, so Christophersen.