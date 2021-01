Junge Recken beeindrucken Domenico Ebner: "Waren so abgeklärt und fokussiert"

Ortega gab drei Nachwuchsspielern erstmals die Chance in der ersten Mannschaft: Matteo Ehlers, Koray Ayhar sowie Luc Depping in der finalen Aktion per Strafwurf glückten sogar Tore. „Grandios fühlt sich das an“, stellte der 18-jährige Rechtsaußen Depping fest.

Sonderlob für Kreisläufer Justus Fischer

Als Kreisläufer gefiel Youngster Justus Fischer mit klaren Aktionen, er erzielte vier Treffer und erhielt ein Sonderlob Ortegas. Weniger Glück hatten die beiden Schlussmänner Felix Wernlein und Lukas Reichenbach, sie kamen nicht zum Einsatz.

Ebner sollte im Wortsinn durchhalten; wohl auch, um viel von diesem Schwung zu behalten nach der komplizierten Zeit mit einem falschen Corona-Positivtest und Quarantäne. „Mein Start ins Jahr war super“, so Ebner, der zuletzt schon für Italien in der EM-Quali geglänzt hatte und erst am Freitag zu den Recken gestoßen war. Was der Keeper in diesem Test nach drei Wochen Bundesliga-Pause gefiel: „Da waren ein, zwei junge Spieler, die ich gar nicht kannte. Die waren so abgeklärt und fokussiert, das hat mich extrem beeindruckt.“

Am Freitag um 18 Uhr testen die Recken erneut in der Swiss-Life-Hall, dann geht es gegen GWD Minden.