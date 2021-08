Erfolgreicher Doppeltest: Recken wollen jetzt Schwankungen aus dem Spiel kriegen

„Wir haben schon viel gut umgesetzt aus dem Trainingslager, haben aber auch noch zu viele Schwankungen drin“, sagte Cheftrainer Christian Prokop, der insgesamt zufrieden war. „Der Fokus wird jetzt in den nächsten Tagen darauf liegen, dass wir Konstanz reinbekommen.“

Die neuen roten Auswärtstrikots haben die ersten beiden Härtetests hinter sich. Die Handballer der TSV Hannover-Burgdorf gewannen nach Abschluss ihres Trainingslagers in Barsinghausen zweimal. Zuerst siegten sie beim VfL Gummersbach mit 37:25 (18:11), dann bei Bayer Dormagen mit 30:26 (15:12).

Der neue Spielmacher Jonathan Edvardsson hatte gegen Gummersbach einen guten Einstand und erzielte sechs Treffer. „Es hat vor allem Spaß gemacht. Wir haben einige gute Dinge gezeigt, aber es gibt auch einiges zu verbessern, das wird die Videoanalyse zeigen“, sagte der torgefährliche Edvardsson. Klar zu erkennen war für den neuen Cheftrainer ohne technische Hilfsmittel, „dass Jonathan starke Durchschlagskraft hat und sich an den Stärken seiner Mitspieler orientiert. Damit kann er zu einem sehr wertvollen Spieler für uns werden.“

Prokop wechselt munter durch

Nach rund zehn Minuten war die TSV in Gummersbach voll da. „Dann machen wir bis zum Ende ein starkes Spiel“, so Prokop, der in beiden Spielen durchwechselte, um jedem der Profis rund 20 Minuten Einsatzzeit zu geben.

Nur Nejc Cehte fehlte in beiden Partien wegen einer oberflächlichen Verletzung am Knie. „Jeder bekommt seine Chance, jeder will sich zeigen, alle ziehen mit“, sagte Sportchef Sven-Sören Christophersen, „bisher ist die Vorbereitung sehr gut gelaufen.“

Recken-Tore gegen Gummersbach: Edvardsson 6, Ivan Martinovic 6 (3 Siebenmeter), Veit Mävers 4 (1), Jannes Krone 4, Filip Kuzmanovski 3, Martin Hanne 3, Evgeni Pevnov 3, Fabian Böhm 2, Ilija Brozovic 2, Vincent Büchner 2, Petar Juric 1, Urban Lesjak 1.