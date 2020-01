So klappt es für die Recken mit dem großen Wurf gegen den THW Kiel

In Kiel gab es mit der 23:32-Niederlage am 17. November 2019 den bisher größten Dämpfer. Und die Statistik sowie die individuelle Klasse des Ka­ders mit zahlreichen Nationalspielern spricht für den Rekordmeister, der 19 Siege gegen Hannover in 23 Punkt- und Pokalspielen seit 2009 feierte. In der vorletzten Saison aber gelangen den Recken drei Siege (Liga und Pokal) gegen den THW. Damals galt: Form schlägt Klasse. Und eine kollektive Kraftanstrengung sowie die Hilfe des „achten Mannes“ auf den Rängen braucht die TSV für ein erneutes Happy End, wie unser Direktvergleich zeigt.