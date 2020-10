Bärenstarke erste Hälfte reicht nicht: Recken unterliegen bei Meister Kiel mit 31:34

Die Recken haben dem Meister eine Halbzeit mehr als nur geärgert. Sie führten in der Wunderino-Arena zeitweise mit drei Toren und zauberten sogar ein wenig. Gereicht hat es jedoch nicht, der THW Kiel drehte nach dem Wechsel auf und behielt mit 34:31 (17:18) die Oberhand gegen kampfstarke Hannoveraner.

Passiert ist das kleine Malheur beim Aufwärmen der Recken. Ein Abpraller traf einen Fan am Kopf, von selbigem brach prompt ein Stück ab. Genauer gesagt ein Teil vom Scheitel - bei dem jugendlichen THW-Anhänger handelte es sich aber nur um einen Pappaufsteller. Für 40 Euro können die Fans so ihren Verein in der Coronakrise so etwas unterstützen, ohne selbst in der Halle zu sein. Mehr als 200 machen bereits mit.