Abgang als Spieler der Saison: Timo Kastening gewinnt Fanwahl bei den Recken

Sie spielen seit Jahren im selben Team. Doch in dieser Saison sind die Noch-Recken Timo Kastening und Morten Olsen große Konkurrenten. Zumindest bei Wahlen. Die letzte Abstimmung der abgebrochenen Saison – die Recken-Fanwahl zum Spieler der Saison – hat nun Kastening für sich entschieden. Im direkten Finalduell gegen Olsen setzte er sich mit 53 Prozent gegenüber dem dänischen Weltmeister und Olympiasieger (47 Prozent) durch.

Tausende Recken-Fans hatten in den sozialen Netzwerken abgestimmt. Auf Facebook und Instagram stand in den vergangenen Wochen der komplette Kader der TSV Hannover-Burgdorf zur Wahl. Angelehnt war der Modus an eine Tennissetzliste mit einem Tableau, Runde für Runde. Die Topspieler Olsen und Kastening konnten so erst im Finale aufeinandertreffen.