Recken fahren zum Topspiel nach Melsungen: "Wäre gelogen, wenn ich sage, ich spüre keinen Druck"

Die Handball-Recken freuen sich auf das nächste Topspiel in der Bundesliga. „Darauf arbeitet man als Sportler doch hin, dafür schindet man sich, nimmt Entbehrungen in Kauf“, sagte der Sportliche Leiter Sven-Sören Christophersen vor der Partie der TSV Hannover-Burgdorf bei der MT Melsungen (Sonntag, 16 Uhr, in Kassel). Seine Mannschaft reist als Tabellenführer mit einer makellosen Bilanz nach Nordhessen – zehn Siege in zehn Pflichtspielen. Und die beiden jüngsten Erfolge über Meister Flensburg – 23:22 in der heimischen Tui-Arena in der Bundesliga und 26:20 auswärts im Pokal-Achtelfinale – lassen Fans und Experten deutschlandweit aufhorchen. „Ich werde sowohl von Hannoveranern als auch von auswärtigen Bekannten auf die aktuellen Erfolge angesprochen“, sagte Christophersen.