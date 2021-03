Nächster Torwart verlängert: Auch Domenico Ebner bleibt bei der TSV Hannover-Burgdorf

Sie verstehen sich gut - und deswegen wollen sie auch weiterhin so gut wie möglich den Kasten der Recken vernageln: Zwei Tage nachdem Urban Lesjak seinen Vertrag bei der TSV Hannover-Burgdorf verlängert hat, hat Torhüterhollege Domenico Ebner nachgezogen und für ein weiteres Jahr unterschrieben.

"Ich fühle mich in Hannover sehr wohl, weshalb ich weiterhin ein Teil dieses aufstrebenden Projekts bleiben möchte. Mit unserer jungen Mannschaft werden wir in Zukunft noch viel Spaß haben und ich will dem Verein mit meinen Leistungen helfen", sagt der 26-jährige Schlussmann, der im Sommer 2019 aus Bietigheim nach Hannover gewechselt ist.