"Es ist noch immer Zeit": Recken-Keeper Lesjak bangt weiter um EM-Teilnahme

Er hat die Hoffnung noch immer nicht ganz aufgegeben. Urban Lesjak kämpft weiter um seine EM-Teilnahme. Fakt ist: Das slowenische Team ist ohne den Recken-Torhüter in das Handballturnier in Ungarn und der Slowakei aufgebrochen. Der 31-Jährige gehört nicht zum 19-Mann-Kader von Trainer Ljubomir Vranjes.

Eher Chance als Druck: 96-Rückkehrer Teuchert soll "zeigen, was in ihm steckt"

Sein Team muss dafür bei der EM die „Recken-Gruppe“ A überstehen. Gegner sind Nordmazedonien (Donnerstag, 18 Uhr) mit Filip Kuzmanovski, Weltmeister Dänemark (Samstag, 20.30 Uhr) mit Johan Hansen und Montenegro (Montag, 18 Uhr). Recken-Trainer Christian Prokop plant vorerst nicht mit Lesjak in Hannover. Er glaubt, dass Vranjes ihn tatsächlich noch nachnominieren könnte. „Er hält große Stücke auf ihn.“

Als Experte bei der EM am Start: Recken-Sportchef Sven-Sören Christophersen, der wie gewohnt im ZDF die Spiele der deutschen Mannschaft analysiert. Nach seinem Urlaub schaut Christophersen aber erstmal beim Trainingsauftakt seiner Recken vorbei. Der Tag hat um 8 Uhr mit diversen Überprüfungen begonnen: Corona-Schnelltest, Wiegen, Fettmessung. Danach geht es zum Krafttraining in den Olympiastützpunkt. Um 17 Uhr steht in der Halle der Gudrun-Pausewang-Schule in Burgdorf das Mannschaftstraining an.

Talent Fischer absolviert DHB-Lehrgang

Neben Lesjak, Hansen, Kuzmanovski und Ivan Martinovic (mit Kroatien in Gruppe C gegen Serbien, Ukraine und Frankreich) nicht dabei in Burgdorf: Torhüter Domenico Ebner, der mit Italien noch am Wochenende die WM-Qualifikation auf den Färöer-Inseln spielt. Und Justus Fischer.

Der 18-jährige Nachwuchskreisläufer hatte zu Beginn des Jahres am DHB-Lehrgang der U20 im badischen Steinbach teilgenommen. Das geplante Vier-Länder-Turnier in Bordeaux fiel allerdings aus. „Deshalb hatten wir eine reine Trainingsmaßnahme, die mit viel Taktik verbunden war“, erklärt Fischer. Der Lehrgang „war für mich sehr gut, aber auch sehr anstrengend. Es waren zum ersten Mal wieder seit der EM auch neue Spieler dabei, was sehr gut funktioniert hat.“