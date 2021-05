Carlos Ortega liegt Barcelona-Angebot vor: Wie gut pokern die Recken? 

Recken-Trainer Carlos Ortega zum FC Barcelona – hinter diesem sich anbahnenden Wechsel stehen noch einige Fragezeichen. Kommt der Spanier aus seinem gerade erst um zwei Jahre verlängerten Vertrag überhaupt raus und wenn ja, wann? Lässt sich der FC Barcelona im Zweifelsfall auf einen Interimstrainer für ein Jahr als Übergangslösung ein? Wie schnell würden die Recken im Mai noch einen Ersatz finden, um die grundsätzliche Voraussetzung zu schaffen, Ortega überhaupt gehen zu lassen? Anzeige Hintergrund: Der langjährige Erfolgscoach des FC Barcelona, Xavi Pascual, hört wie berichtet überraschend schon am Saisonende beim katalanischen Spitzenklub auf. Sein Vertrag läuft eigentlich bis 2022. Pascual will jetzt aber im Sommer frühzeitig Barça verlassen, weil es zwischen ihm und dem neuen alten Präsidenten Joan Laporta überhaupt nicht passt. Pascual wird schon mit Dinamo Bukarest in Verbindung gebracht.

Barca meldete sich noch nicht bei den Recken Als Favorit der möglichen Nachfolger gilt Ex-Spieler Ortega, der mit Barça sechsmal die Champions League gewann. Er hatte noch am Montag gegenüber dem spanischen Sportfachblatt „As“ auf seinen gerade verlängerten Vertrag verwiesen. Einen Tag später, als die Spekulationen Fahrt aufnahmen, sagte er auf Nachfrage: „Das ist jetzt nicht der Moment. Es gibt nichts Neues. Ich habe nichts zu sagen.“ Der FC Barcelona hat sich auch am Donnerstag nicht bei der TSV Hannover-Burgdorf gemeldet. Allerdings ist Ortegas Berater an Sportchef Sven-Sören Chris­to­pher­sen mit dem Barça-Angebot herangetreten. Chris­to­pher­sen verweist auf SPORTBUZZER-Nachfrage auf die „rechtsgültigen“ Arbeitspapiere und betont: „Carlos ist immer ein sehr loyaler und offener Vertragspartner gewesen. Wir wissen um seine Vergangenheit beim FC Barcelona, aber machen jetzt auch keine Harakiri-Nummer. Wir werden uns das Angebot ansehen und prüfen.“ Es sei noch „keine Entscheidung gefallen“. Der Sportchef gestern Abend bei Sky: „Es geht nicht, wenn wir keine passende Alternative haben. Wir werden uns da nicht bewegen, ohne dass wir uns gut aufgestellt für die Zukunft sehen. Und wenn wir keine Lösung finden, ist Carlos zum 1. Juli Trainer in Hannover.“