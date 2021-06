Sind sich die Recken, Ortega und FC Barcelona einig? "Es ist nichts unterschrieben"

Das Telefon von Sven-Sören Christophersen klingelte am Mittwoch mal wieder in einer Tour. Der Sportliche Leiter der TSV Hannover-Burgdorf musste Stellung beziehen zu den neuesten Nachrichten aus Katalonien. Der Wechsel von Recken-Trainer Carlos Ortega zum FC Barcelona bahnt sich nun schon seit mehr als einem Monat an, Vollzug können beide Vereine aber immer noch nicht melden. Da kann man schon mal ungeduldig werden.

Anzeige

Ortega, der über seinen Berater seinen Wechselwunsch bei der TSV hinterlegt hat, ist sich einig geworden mit dem FC Barcelona über einen Dreijahresvertrag bis 2024. Das titelt auch die große Sportzeitung Mundo Deportivo aus Barcelona. Darüber hinaus bestehe Einigkeit zwischen Ortega und den Recken, den gerade erst im Februar bis 2023 verlängerten Vertrag des Spaniers aufzulösen. Auch über eine Ablöse sei man sich einig, schreibt die Zeitung. Sie soll bei rund 250.000 Euro liegen. Von einer fixen Unterschrift ist keine Rede.