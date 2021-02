"Sind hier alle glücklich": Carlos Ortega verlängert Vertrag bei Recken um zwei Jahre

Dass der 49-jährige Antonio Carlos Ortega Pérez in Hannover bleiben möchte, hat sich zwar schon lange abgezeichnet – das Unterzeichnen des Kontrakts war aber nicht allein eine Frage des Zeitpunktes. Spitzentrainer haben auch andere Angebote, das war bei Ortega nicht anders.

Der wichtigste Pflock in Sachen Personalplanung ist eingeschlagen. Carlos Ortega bleibt Chefcoach bei den Recken. Der Spanier unterschrieb einen neuen Zwei-Jahres-Vertrag bei der TSV Hannover-Burgdorf. Er geht bereits in seine fünfte Saison. Nach dem ebenfalls feststehenden Wechsel seines Co-Trainers und Freundes Iker Romero zu Zweitligist SG BBM Bietigheim im Sommer müssen die Recken nun nur noch einen zweiten Mann verpflichten. Gespräche laufen bereits, drei bis vier Kandidaten hat Ortega im Sinn.

Ortega und seine Familie mit vier Kindern fühlen sich wohl in Herrenhausen. „Wir haben alle darüber gesprochen. Sie wissen, dass das Leben als Trainer Wechsel beinhalten kann“, sagt der Recken-Trainer, „aber klar ist, dass alle hier glücklich sind. Und ich bin es auch.“

Der sechsfache Champions-League-Gewinner mit dem FC Barcelona ist aber sehr ambitioniert und würde auch als Coach am liebsten um Titel kämpfen – dafür ist die Mannschaft der Recken aber noch nicht bereit. „Ich hoffe, dass unser Team zusammenbleibt, vielleicht zu 90 Prozent, das wäre schon gut. Ein bis zwei Wechsel sind ja normal“, sagt Ortega. Dann ließe sich die Entwicklung mit vielen jungen Spielern vorantreiben.

Vorerst will Carlos Ortega so viele Partien wie möglich bestreiten in dieser Saison - trotz der Pandemie. „Jedes Spiel hilft uns. Wenn die Saison wieder abgebrochen werden müsste, wäre das katastrophal für den Handball.“