"Noch zwei, drei Dinge klären": Recken-Coach Ortega vor Vertragsverlängerung

Wird das ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk für die Recken? Carlos Ortega hatte sich schon vor Wochen klar positioniert. „Ich würde gerne bleiben“, sagte der Recken-Trainer mit Blick auf seinen auslaufenden Vertrag. Auch der Klub will den Spanier halten. Sportchef Sven-Sören Christophersen bestätigte erste gute Gespräche.

Jetzt steht die Verlängerung der Arbeitspapiere kurz bevor. Vielleicht schon in dieser oder in der kommenden Woche. „Wir sind in guten Gesprächen“, sagte Ortega am Montag nach dem Training. „Unterschrieben ist aber noch nichts. Zwei, drei Dinge müssen wir noch klären.“ Heißt: Im Grunde sind sich beide Seiten einig, es geht nur noch um letzte Details.