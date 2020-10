"Wie ein kleiner Krieg dort": Ortega rechnet mit Alles-oder-nichts-Gegner der Recken

Die Eulen seien jedoch ein ganz spezieller Gegner. „Da kommt es auf Taktik und besondere Vorgaben gar nicht so sehr an. Es geht um die Einstellung“, betont der Trainer der TSV Hannover-Burgdorf.

Es wird das erste Geisterpflichtspiel für die Recken überhaupt, wenn sie am Donnerstag um 19 Uhr bei den Eulen Ludwigshafen antreten. Und diese Geister, dieser Corona-Spuk, sie treiben Trainer Carlos Ortega mächtig um. „Dadurch kommen so verrückte Ergebnisse zustande, wie wir sie in dieser Saison sehen. Der Heimvorteil schwindet, je weniger Zuschauer da sind. Du kannst dich auf nichts mehr verlassen, nichts ist sicher.“

Der Lockdown trifft Hannover hart: So läuft es im Eishockey, Wasserball, Rugby & Co.

Die Eulen, mutmaßt der Coach, sind vielleicht die Mannschaft der Bundesliga, die ihre Fans am wenigsten braucht. „Sie spielen immer so, als wenn es um alles oder nichts geht. Das macht diese Aufgabe sehr, sehr schwierig“, so Ortega. Jüngst haben die Eulen in Balingen den ersten Sieg gelandet, das dürfte zusätzlich Auftrieb gegeben haben. Dem Trainer der TSV Hannover-Burgdorf ist klar: „Wir müssen in Ludwigshafen bereit sein, wie sie alles zu geben. Das ist wie ein kleiner Krieg dort in der kleinen Halle.“

"Es ist eine verrückte Liga"

Für Sportchef Sven-Sören Christophersen ist die Mission am Rhein klar: „Wir haben die Chance auf ein positives Punktekonto.“ Dafür ist ein Sieg erforderlich. Hannover steht zurzeit mit 5:5 Zählern auf Rang zwölf der Tabelle, die Eulen mit 2:8 Punkten auf einem Abstiegsplatz. Wie Ortega hat auch Christophersen beobachtet: „Es ist eine verrückte Liga und spannender denn je. Jeder kann jeden schlagen“, sagt der Sportliche Leiter der Recken.

Das Team hatte sich bereits am Mittwoch auf den langen Weg in den Süden gemacht. Mit Zwischenstopp in Northeim für ein Mannschaftstraining, das in Hannover aufgrund fehlender Hallenzeiten nicht möglich war. Anschließend ging es im Bus weiter nach Frankfurt ins coronakonforme Hotelquartier. Von dort ging es weiter nach Ludwigshafen.

Passend zum Aufbruch in Hannover hatten die Recken übrigens die Ergebnisse ihrer obligatorischen Corona-Tests bekommen, die immer zwei Tage vor einem Spiel genommen werden müssen. Alle Tests waren negativ.