Der Anfang ist gemacht: So will Neu-Coach Prokop die Recken spielen sehen

Als Christian Prokop am Dienstagnachmittag die Swiss-Life-Hall betrat, sind kurz Erinnerungen bei ihm wach geworden. An seine Zeit mit dem TSV Anderten von 2006 und 2009. „Wir sind damals in die 2. Liga aufgestiegen, haben hier in der Halle gespielt“, sagt der neue Recken-Trainer, der sein Team zur ersten Einheit mit Ball in die Halle gebeten hatte.

Damals hieß sie noch AWD-Hall. Und Prokop war ein junger Student und Trainer, der in Hildesheim wohnte und auf der A 7 nach Hannover pendelte. Von der Stadt hat er damals nicht viel gesehen. Das will er nun nachholen. „Ich bin froh und gespannt, Hannover jetzt zu entdecken“, sagt der 42-jährige Familienvater.